وفاة موظف إثر انقلاب سيارة على الطريق الأبيض فى الجيزة

لقي موظف بالمعاش مصرعه، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأبيض، في اتجاه أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى بالطريق الأبيض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة، وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع "س. م. أ. م" موظف بالمعاش مقيم بشارع المنشية بالهرم.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.