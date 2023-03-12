الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية» تحرر 194 محضرًا وغلق 60 منشأة بدون ترخيص

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية على 215 منشأة، تبين أن 60 منها دون ترخيص و11 منشأة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

 وتمكنت الحملات من تحرير عدد 194 محضرًا وسحب 135 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1123 كيلو من أغذية متنوعة و255 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

فى سياق متصل، قامت إدارة الأغذية بدكرنس فى إطار الاستعداد لشهر رمضان بضبط  إحدى السيارات التي تبيع اللحوم للمواطنين للشك في صلاحيتها، حيث تم التحفظ على عدد 36 طبق لحم مفروم زنة الطبق الواحدة 350 جرامًا وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها للفحص بالمعامل، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين. 

كما عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بحضور باسم الشريف، مدير عام الإدارة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

 وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تستهدف تفعيل عمل إدارة التفتيش والمتابعة وممارسة دورها الفعال في الرقابة والتفتيش على كل مواقع العمل التنفيذي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.
 

وأكد "مختار" على ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل ثابتة ومفاجئة للمرور والتفتيش على كل مواقع العمل بنطاق المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، وذلك بقطاعات الخدمات والمرافق وكذا الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري وكل منافذ تقديم الخدمات للمواطنين. 

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مراقبة الأغذية حملات ترخيص منشأت الاسبوع الماضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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