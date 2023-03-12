الإحصاء: 23% انكماشًا فى استيراد الأجهزة الكهربائية من الصين خلال 11 شهرًا

شهدت حركة استيراد أجهزة كهربائية وأجزاؤها من الصين انكماشًا بنسبة 23%، لتصل إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 799.5 مليون دولار.

ووفق أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصنوعات من حديد أو صلب من الصين 441.9 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 367.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 74.1 مليون دولار بنسبة 20.2%، كما بلغت واردات لدائن ومصنوعاتها 930.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 698.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 231.8 مليون دولار بنسبة 33.2%.

وارتفعت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية إلى حدود 989 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 772.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 216.8 مليون دولار بنسبة 28.1%، كذلك ارتفعت واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزائها لـ1.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 117.5 مليون دولار بنسبة 6.4%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تراجع قيمة العجز فـى الميزان التجارى إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبــة انخفاض قدرها 38.5٪.

وانخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبة 17.8٪، حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022، مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع، وأهمها: (الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، البترول الخام بنسبة 15.6٪، أسمـــــدة بنسبــة 13.3%، منتجـــــات البتــرول بنسبة 36.8٪).