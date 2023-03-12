الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ165 جنيهًا.. «التموين» تضخ 30 طن لحوم سودانية يوميًا فى رمضان

لحوم
لحوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الكميات المطروحة من اللحوم السودانية المبردة في كل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومعارض وشوادر "أهلًا رمضان" بكميات ضخمة من خلال الشركة المصرية للحوم والدواجن، والتي يتم ضخها لتلك المنافذ عبر المجزر الآلي بالبساتين التابع للشركة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرًا، ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيهًا للكيلو الواحد.

وقال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه يتم طرح متوسط يومي من 25 إلى 30 طنًا من اللحوم بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتفاوت ما بين 70 و80 طنًا يوميًا، موضحًا أنه يتم استلام تلك الكميات من خلال محجر توشكي الذي يسع لـ30 ألف رأس.

وأضاف السعدني، خلال جولة تفقدية على المجزر الآلي في البساتين التابع للشركة، أن محجر توشكي يقوم باتباع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وتابع السعدني، أنه يتم الكشف على الذبيحة مرة ثانية بعد الذبح، ثم يتم نقلها من محجر توشكى في سيارات مبردة إلى المجزر الآلي في البساتين، ليتم الكشف عليها مرة ثالثة للتأكد من خلوها من أي أمراض.

وأشار السعدني، إلى أن محجر توشكي يوجد به حاليًا ما يقرب من 10 آلاف رأس، وتتم استعاضة ما يتم ذبحه بشكل دوري، مؤكدًا أنه يتم الكشف البيطري علي الماشية في السودان وفي توشكي وفي مجزر البساتين، من خلال أطباء بيطريين، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

وقال السعدني، إنه يتم شحن اللحوم السودانية المبردة من محجر توشكي إلى المجزر الآلي في البساتين بالقاهرة خلال 24 ساعة، ويتم صرفها بشكل دوري لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشوادر ومعارض أهلًا رمضان.

وأضاف السعدني أن الشركة المصرية للحوم والدواجن يتبعها أسطول من السيارات المبردة بعدد 42 سيارة تتراوح سعات السيارات من 2 و4 و10 أطنان وحتى 25 طنًا، وهي جاهزة للتوجه لأي منطقة داخل مصر.

وتابع السعدني أنه تتم تغطية كل احتياجات معارض أهلًا رمضان من لحوم ودواجن وأسماك في جميع محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز في الكميات المطروحة في المعارض.

وأوضح السعدني، أنه يتم أيضًا طرح دواجن محلية وبرازيلية بسعر 65 جنيهًا للكيلو الواحد، وهي أقل من السوق المحلية بنسبة 50٪، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير اللحوم والدواجن بكميات ضخمة لكل المنافذ.

وقال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم التعاقد على 25 ألف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية، مؤكدًا أن تلك الكميات سيتم استلامها خلال أسبوع قبل شهر رمضان، والكميات تكفي شهر رمضان من خلال 1350 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف السعدني أنه تم أيضًا التعاقد على كميات تصل إلى 2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل مع الرسالة الجديدة خلال أسبوع، موضحًا أنه يتم طرح اللحوم والدواجن وفق احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية، وتتم تغطية منافذ الشركة القابضة والتي تقل أسعارها عن السوق المحلية بنسبة ٥٠%.

وأشار السعدني، إلى أن الأسماك متوافرة بكميات كبيرة في منافذ الشركة المصرية للحوم والدواجن بـ1350 مجمعًا استهلاكيًا.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن أن الأسماك الطازجة متوافرة، ويتم ضخها يوميًا والأسماك المجمدة يوجد منها احتياطي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

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الاحتياطي الاستراتيجي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة خلال 24 ساعة جولة تفقدية وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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