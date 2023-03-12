الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|تخصيص 12 مليون متر لإقامة «المطور الصناعي» وهزة أرضية خفيفة بجنوب سيناء

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

 شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول عدد من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، والتي ترصد «الدستور» أبرزها لكم من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

- تخصيص 12 مليون متر مربع بـ4 مدن جديدة لإقامة «المطور الصناعي»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ4 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة- الفيوم الجديدة- العلمين الجديدة- أسوان الجديدة)، لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

مع بداية الساعات الصباحية الأولى، يدور في ذهن عشاق الكرة والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023، وترددات القنوات الناقلة عبر جوجل، خلال كافة البطولات العالمية والمباريات لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

- شبكة الزلازل تسجل هزة أرضية خفيفة في جنوب سيناء

سجلت الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هزة أرضية خفيفة شهدتها محافظة جنوب سيناء، بلغت قوتها 1.34 درجة على مقياس ريختر، وبحسب بيانات الشبكة القومية للزلازل، فإن الهزة وقعت في لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- عودة الأجواء الشتوية الثلاثاء.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى الـ72 ساعة المقبلة

تشهد البلاد، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، مع نشاط رياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على كل من مناطق شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد، أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين والأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، على خلفية التراجعات المماثلة التي ضربت أسواق المال العالمية لاستكمال القراءة (ضغط هنا)

أخبار الظهيرة المطور الصناعي مدن جديدة المجتمعات العمرانية ترددات القنوات الناقلة شبكة الزلازل حالة الطقس تراجع جماعى لمؤشرات البورصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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