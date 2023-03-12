مشروعات النواب تناقش تعديلات قانون «وحدات الطعام المتنقلة» اليوم

تشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب، اليوم الأحد وغداً الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

يعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تشهد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عصام محمد ياسين وسيد نصر، بشأن عدم تفعيل دور وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في مكافحة ورد النيل بالتنسيق مع دول حوض النيل بالتخلص منه للحد من إهدار المياه.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن إنشاء مشروع الصوب الزراعية بالظهير الصحراوي بمركز الصف بمحافظة الجيزة ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية (المشروع القومي للصوبات الزراعية).

كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى، بشأن تغيير الإجراءات المنظمة للحصول على معاش الفلاح بما يحقق حياه كريمة لهم، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تأثر المحاصيل الزراعية بسبب انتشار مكامير الفحم داخل الأراضي الزراعية بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، فضلاً عن تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إزالتها.

كما ​تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن التأخر في تشغيل محطة إنتاج البيض بقرية الشيخ سليم بمركز طنطا - محافظة الغربية.