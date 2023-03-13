«بينها 10 مساجد صيانة وتطوير».. الأوقاف: افتتاح 78 مسجدا الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 78 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة، منها 68 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 890 مسجدًا، منها 722 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و168 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف جنوب سيناء
المسجد وعنوانه
1. الهدى – دهب
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
2. الفتح- الزرزمون - هيها
3. التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر
4. روض النغامشة – الكبير العزازي – أبو حماد
5. الجنادوة الكبير – الأسدية – أبو حماد
مديرية أوقاف بور سعيد
م المسجد وعنوانه
6. النصر – القابوطي
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
7. الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا
8. الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا
9. الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى
10. النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن
11. الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر
12. علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر
13. النور – قرية الحمام – مركز ناصر
14. هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر
15. الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن
16. الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف
17. محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف
18. الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر
19. الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف
20. التوبة الأهلي – قرية صفط راشين – مركز ببا
مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه
21. آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة
22. الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج
23. النور – نجع البارود - المراغة
24. التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم
25. التقوى – الغريزات – المراغة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
المسجد وعنوانه
26. رياض الصالحين- مدينة موط – الداخلة
مديرية أوقاف البحيرة
المسجد وعنوانه
27. عزبة سالم – زاوية صقر – أبو المطامير
28. أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو
29. الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبو المطامير
30. الكبير – سلامون – كوم حمادة
31. كامل أبو مطير بالحاجر – كفر الدوار
32. عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات
33. السخاوي – ع السخاوي - دمنهور
34. المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبو المطامير
مديرية أوقاف الدقهلية
المسجد وعنوانه
35. أبو عيسى الغربي – بشلا – ميت غمر
36. الحسين – أتميدة – ميت غمر
37. النصر – عزبة علي أبو محمد – ميت غمر
38. النور – عزبة شعبان – السنبلاوين
مديرية أوقاف أسيوط
المسجد وعنوانه
39. العوامر – مسارة - ديروط
40. جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط
41. التوبة – المدور - منفلوط
42. النور - العتمانية – مركز البداري
43. التوبة – باويط - ديروط
مديرية أوقاف أسوان
المسجد وعنوانه
44. الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو
45. النقادية - قرية النقادية – إدفو قبلي – إدفو ثان
مديرية أوقاف الغربية
المسجد وعنوانه
46. عزبة مصطفى عبد الله –كنيسة دمشيت – طنطا ثان
47. الرحمن – كفر خضر – طنطا أول
48. عزبة الشيخ سلمان – المحلة أول
مديرية أوقاف كفر الشيخ
المسجد وعنوانه
49. حوش العمدة – شباس الملح – دسوق بحري
50. كوم النص – شباس الملح - دسوق
51. بلال بن رباح – 8 العنابر- الحامول
52. بركات – عزبة بركات - بيلا
مديرية أوقاف الجيزة
المسجد وعنوانه
53. التقوى – قرية أبو رواش – كرداسة
54. الغفور الرحيم – قطعة 24خدمات التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر
55. الهدى – وردان – منشأة القناطر
56. البحري – عزبة البحرية – الكريمات - أطفيح
مديرية أوقاف القليوبية
المسجد وعنوانه
57. بدر الإسلام – قلما – قليوب
58. الرحمة – نوى – شبين القناطر غرب
59. مسعود حسن - عزبة مسعود حسن – كوم أشفين – قليوب
مديرية أوقاف الفيوم
المسجد وعنوانه
60. الفهمية الجديدة – منشية الجمال – طامية
61. الرحمن – بعبش – المظاطلي – مركز طامية
62. الرحمن – عزبة عتمان عباس- طامية
63. الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – مركز إطسا
64. أحمد سعد – معصرة الصاوي – طامية
65. عمر بن الخطاب - السدح – الغرق– مركز إطسا
66. الحاج بليدي – قصر رشوان – مركز طامية
67. الرضوان – فيد يمين – مركز سنورس
مديرية أوقاف القاهرة
المسجد وعنوانه
68. الكريم – منطقة الهايكستب- امتداد جوزيف تيتو – بجوار كوبري الحرفيين
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م المسجد وعنوانه
1. الطرفة القديم – سانت كاترين
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
2. طاحون – كفر سعد
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
3. الرجايلة – رمسيس – صان الحجر
4. الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية
5. الكبير – النعامنة – منيا القمح
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
6. الرحمن النقباء- مدينة ساقلته
7. بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
8. الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق
9. الشطيلي – سنورس
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
10. النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط