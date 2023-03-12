الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من المسابقة.

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي مساء اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الزمالك وإنبي في الدوري المصري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم لمواجهة إنبي في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

حكم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

ويدير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري، الحكم عبد العزيز سيد، ويساعده كلًا من وائل شعبان وعمر فتحي، ومعهم  أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

- يتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

- بينما يتواجد فريق إنبي تحت قيادة المدرب تامر مصطفى، حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

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وائل لطفي

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