«الأرصاد»: عودة الأجواء الشتوية وأمطار رعدية الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الفترة من العام تشهد تقلبات جوية وارتفاعات بدرجات الحرارة، وانخفاضات متتابعة.

وأكدت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم خلال فترة النهار تسجل 29 درجة مئوية، بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس التي تزيد شعورنا بدرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضحت أن طقس اليوم حار على الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في فترات الليل تكون منخفضة على أغلب أنحاء الجمهورية، بين الـ 16 و18 درجة مئوية.

وأكدت غانم أن هناك نشاطًا للرياح اليوم يصل سرعته إلى 35 كم/الساعة، وتكون رياحًا مثيرة للأتربة في غرب البلاد مطروح والسلوم وشمال الصعيد، متابعة: "أتربة عالقة في الجو في سماء القاهرة الكبرى والوجه البحري مما يسبب انخفاض الرؤية الأفقية".

حالة الطقس الثلاثاء

ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الغد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدًا 27 درجة مئوية، منوهة أنه بدءًا من مساء الإثنين المقبل ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدة تأثرنا بمنخفض جوي جديد.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة التقلبات الجوية والتي ستتأثر بها السواحل الشمالية، بدرجة أكبر حيث سقوط أمطار رعدية مساء الإثنين، لتكون ذروتها الثلاثاء، موضحة: "الأمطار ستصل للقاهرة الكبرى والوجه البحري الثلاثاء المقبل، والأجواء ستكون شتوية وتصل العظمى إلى 20 درجة مئوية نهارا".