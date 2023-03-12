الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات لمنع سير «التوك توك» بالقاهرة الجديدة

التوكتوك
التوكتوك

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن إدارة أمن التجمع الأول وشرطة المرافق قاموا بشن حملات (كمائن متحركة)، لتطبيق قرار اللائحة الخاصة بمنع سير مركبات "التوك التوك"، داخل المدينة، وتغريم مالكيها والتحفظ عليها ومصادرتها حال التكرار، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن التحفظ على عددٍ من مركبات "التوك توك"، التي لم تلتزم بالقرار، حيث تم التحفظ عليها بمخازن الجهاز، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.

جدير بالذكر أن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الخاصة بتطبيق قرار منع سير مركبات "التوك التوك" بالمدينة، حيث نص القرار على أنه يحظر حظرًا باتًا تسيير "التوك التوك" في جميع تجمعات وشوارع مدينة القاهرة الجديدة، وأن يتم التحفظ على أي مركبة "توك توك" يتم ضبطها داخل المدينة، وتغريم شخص مالكها أو سائقها مبلغ ألفي جنيه، في المرة الأولى، أو تغريم شخص مالكها أو سائقها مبلغ 3 آلاف جنيه في المرة الثانية، أو المصادرة في المرة الثالثة، وأنه على نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء كلُ في اختصاصه بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص وإدارة الأمن، تنفيذ القرار.

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة شرطة المرافق حملات التوك توك لائحة

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