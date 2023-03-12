الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 فى تصادم سيارتين بالشرقية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 12 مواطنا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتي ربع نقل، بطريق صفط زريق- أمام عرب شاهين، نطاق مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بما يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل بطريق صفط زريق- أمام عرب شاهين، نطاق مركز ديرب نجم، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل، إحداهما محملة بعدد من الركاب، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات متعددة، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

سحجات وكدمات 12 مواطنا إصابات متفرقة حادث تصادم سيارتين الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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سلامًا على الشهداء

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