الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوريا بـ 9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق اليوم

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارا في الأسعار اليوم الأحد 12 مارس خلال التعاملات الصباحية، ونرصد في السطور التالية أسعار الأسمدة الأزوتية خلال التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية والتي جاءت كالتالي.

- أسعار اليوريا والنترات اليوم 

 سجلت أسعار سماد اليوريا، 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

أسعار سماد النترات، اليوم  شهدت استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم شهدت استقرارًا عند 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفوسفات الخشن 12.5% استقرت اليوم عند 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

أسعار اليوريا والنترات اليوم أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم سماد اليوريا أسعار سماد النترات أسعار الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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