الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تستكمل محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في القضيتين رقمي 1776 لسنة 2023 و1778 لسنة 2023.

وكانت محكمة جنح العجوزة المنعقدة في محكمة شمال الجيزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور، لاتهامه بسب ممدوح عباس في برنامج «زملكاوي» المذاع على قناة الزمالك، بسداد دفع 15 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليم سليم رئيس المحكمة، وعصام الجاحر وكيل النيابة، ومحمد عبدالحكيم أمين السر، في الدعوى رقم 24 لسنة 2023.

محكمة جنح العجوزة محاكمة مرتضى منصو رئيس نادى الزمالك سب وقذف ممدوح عباس رئيس

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