الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين حاولا ترويج الهيروين فى غرب الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما له معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما، وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبتفتيشهما، عثر وبحوزتهما على "كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول".

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر التحفظ على المضبوطات المواد المخدرة بالاتجار في المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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