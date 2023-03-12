رئيس فريق الكرة بصن داونز عن التفويت للهلال: نسعى للحفاظ على سمعتنا داخل القارة

تحدث مانكوبا مانجيثي، رئيس فريق الكرة بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، على انتصار فريقه بخمسة أهداف لهدفين على الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "مانجيثي"، في تصريحات تليفزيونية: "استعدينا لمواجهة الأهلي بأفضل صورة ممكنة خاصةً على مستوى إيقاف اللاعبين المميزين أمثال أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو، ومحمد شريف، ومحمد هاني، وكان هناك تركيزًا شديدًا على منع خطورة تاو وشريف".

وأضاف: "لقد حللنا أداء جميع لاعبي الأهلي وركزنا مع جميع اللاعبين".

وتابع: "التسديدات من خارج منطقة الجزاء لم تكن تعليمات محددة، ولكن بعض اللاعبين في صن داونز يتميزون بالتسديد من الخارج، والأهلي لم يكن يضغط من الأمام، لذلك كان هناك فرصة للاعبي فريقنا للتسديد من خارج منطقة الجزاء".

وأشاد مانكوبا ببيرسي تاو لاعب الأهلي بعد مستواه الفني المميز خلال المباراة قائلًا: "قدم مستوى جيد جدًا، وكان مميزًا في مباراة اليوم، لكننا كنا قادرين على إيقاف نسبة كبيرة من خطورته".

وأكمل: "أعتقد أن تاو كان أفضل لاعبي الأهلي، ولا أعلم شيئا عن إمكانية عودته إلى صن داونز".

وتطرق للحديث عن مباراة الهلال السوداني ردًا على ما يتردد بشأن إراحة لاعبي صن داونز في المباراة، وقال: "سنذهب للسودان من أجل الفوز على الهلال بغض النظر عن موقف الأهلي".

وأضاف: "صن داونز فريق له سمعة، ونحن نسعى للحفاظ على تلك السمعة، نحن لسنا من النوعية التي تقوم بتغيير اللاعبين الأساسيين أو إراحة الكثير من اللاعبين".

وأتم: "أطمئن الجماهير لن نذهب إلى السودان ولدينا نية لاستبعاد الأهلي من البطولة، سنحافظ على مستوانا وسنحاول بكل السبل تحقيقنا للعلامة الكاملة".