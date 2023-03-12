أحمد ناجى: الأهلى ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد فى الوقت الراهن

دافع أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأحمر بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية استقباله 5 أهداف في خسارة المارد الأحمر بخماسية أمام صن داونز.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية " الشناوي ليس حارسًا صغيرًا كما يُقال، حالة الفريق بشكل عام كانت سيئة".

وأضاف " كان ينبغي أن يكون التنظيم الدفاعي أفضل، خاصةً أن صنداونز حظي بفرص أخرى بخلاف الأهداف".

وأكد أن الأهلي ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الوقت الراهن.