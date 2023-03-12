الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أحمد ناجى: الأهلى ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد فى الوقت الراهن

أحمد ناجي
أحمد ناجي

دافع أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأحمر بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية استقباله 5 أهداف في خسارة المارد الأحمر بخماسية أمام صن داونز.

 

وتعرض الأهلي للخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية " الشناوي ليس حارسًا صغيرًا كما يُقال، حالة الفريق بشكل عام كانت سيئة".

 

وأضاف " كان ينبغي أن يكون التنظيم الدفاعي أفضل، خاصةً أن صنداونز حظي بفرص أخرى بخلاف الأهداف".

 

وأكد  أن الأهلي ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الوقت الراهن. 

أحمد ناجي الاهلى الأهلي ضد صن داونز صن داونز محمد الشناوي

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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