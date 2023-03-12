أسعار شقق سكن مصر فى 11 مدينة وكيفية سداد قيمة جدية الحجز

يتسابق الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات على الحصول على شقق سكن مصر كونها تتميز بمستوى جيد من تشطيب وفي أماكن متميزة، وقد طرح صندوق التعمير والإسكان عددا منها في الشهور الأخيرة، لذا يرغب عدد كبير من المواطنين، لاسيما الشباب، في معرفة أسعار شقق "سكن مصر".

موعد حجز شقق سكن مصر

يُذكر أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن بدء الحجز في شقق الإسكان المتوسط والمتميز في مشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بـ بنك التعمير والإسكان.

سعر شقق سكن مصر

أوضحت وزارة الإسكان أن شقق سكن مصر متاحة في 11 مدينة في مختلف المحافظات وجاءت أسعارها كالآتي:

1 - سعر المتر 7070 جنيهًا في مدينة حدائق أكتوبر، حيث سجلت الوحدة الـ106 أمتار 749 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 853 ألف جنيه.

2- سعر المتر 7185 جنيهًا فى حدائق أكتوبر، حيث سجلت الوحدة الـ106 أمتار 761 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 826 ألف جنيه.

3- سعر المتر 7685 جنيهً فى مدينة القاهرة الجديدة حيث سجلت الوحدة الـ106 أمتار 814 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 833 ألف جنيه.

4- سعر المتر 7415 جنيهًا في مدينة الشروق، حيث سجلت الوحدة الـ130 مترًا مليونًا و12 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 895 ألف جنيه.

5- سعر المتر 6880 جنيهًا في مدينة المنصورة الجديدة، حيث سجلت الوحدة الـ118 مترًا 852 ألف جنيه.

6- سعر المتر 6825 جنيهًا في مدينة دمياط الجديدة، حيث سجلت الوحدة الـ118 مترًا 845 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 824 ألف جنيه.

7- سعر المتر 7970 جنيهًا في مدينة العلمين الجديدة، حيث سجلت الوحدة الـ130 مترًا مليونًا و87 ألف جنيه.

8- سعر المتر 5155 جنيهًا في مدينة المنيا الجديدة، حيث سجلت الوحدة الـ106 أمتار 546 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 892 ألف جنيه.

9- سجل سعر المتر 5160 جنيهًا في مدينة ناصر غرب أسيوط، حيث سجلت الوحدة الـ106 أمتار 546 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 623 ألف جنيه.

10- سجل سعر المتر 4865 جنيهًا في مدينة غرب قنا، حيث سجلت الوحدة الـ106 أمتار 515 ألف جنيه، والوحدة الـ115 مترًا 556 ألف جنيه.

11 - سجل سعر المتر 6915 جنيهًا في مدينة العبور الجديدة، حيث سجلت الوحدة الـ106 أمتار 732 ألف جنيه.

كيفية سداد شقق سكن مصر 2023

كيفية سداد وحدات الإسكان المتوسط والمتميز في مشروع سكن مصر ودار مصر فقد أوضحت وزارة الإسكان وأوردت ذلك في كراسة الشروط، أنه يتم أولا سداد جدية حجز شقق الإسكان المتوسط والمتميز في مشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة، وإسكان متميز، وقطامية جاردنز، التى تتراوح بين 60 إلى 100 ألف جنيه وفق كل مشروع، ثم يتم استكمال سداد 20% من ثمن وحدات الإسكان المتوسط والمتميز في مشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة، وإسكان متميز، وقطامية جاردنز، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و 0.5%، لصالح مجلس الأمناء من إجمالى ثمن وحدات الإسكان المتوسط والمتميز في مشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة، وإسكان متميز، وقطامية جاردنز.

موعد سداد جدية الحجز في شقق سكن مصر

وحسب كراسة الشروط يتم سداد قيمة جدية الحجز خلال شهر تبدأ من يوم 26 مارس 2023، حتى يوم 4 مايو 2023، ثم بعد ذلك يتم سداد 10% من إجمالي ثمن وحدات الإسكان المتوسط والمتميز في مشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة، وإسكان متميز، وقطامية جاردنز، ووفقا لكراسة الشروط يتم تسديد أول قسط لوحدات مشروعات شقق الإسكان المتوسط والمتميز في مشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة، وإسكان متميز، وقطامية جاردنز بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.