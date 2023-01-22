الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر الخير» تواصل حملة الشتاء «سكن ودفا» لتوفير المساعدات والمواد الغذائية

مصر الخير
مصر الخير

استمراراً لحملتها التي أطلقتها لإدخال الدفء على الأسر الأكثر احتياجًا ومن لا مأوى لهم خلال فصل الشتاء، واصلت مؤسسة "مصر الخير" توزيع مساعداتها في إطار حملة الشتاء  "سكن ودفا" في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال أحمد يوسف ، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، أنه من ضمن أنشطة حملة الشتاء توزيع الوجبات الساخنة  حيث وزعت مؤسسة "مصر الخير" 250 ألف وجبة ساخنة على المحتاجين والأسر الأولى بالرعاية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، موضحاً أنه تم توزيع الوجبات الساخنة في 1200 قرية بمختلف المحافظات بواقع 600 قرية شهرياً.

وفيما يتعلق بكراتين المواد الغذائية أشار مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه تم توزيع أكثر من 15 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع إضافة إلى حلايب وشلاتين.

وأوضح يوسف أنه فيما يتعلق بتوزيع البطاطين والألحفة خلال حملة الشتاء لهذا العام فقد قامت مؤسسة "مصر الخير" بتوزيع ما يزيد عن 25 ألف وحدة على الأسر الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بتسقيف البيوت لمواجهة السيول والأمطار الشديدة كشف مدير المساعدات المباشرة عن أنه تتم حالياً عمليات التسقيف لنحو 40 بيتا للأسر الأكثر احتياجًا في 4 محافظات هي: البحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا.

وأشار يوسف إلى أن حملة الشتاء التي أطلقتها مؤسسة "مصر الخير" تحت شعار "سكن ودفا" تستهدف توفير وتأمين المتطلبات الأساسية من الغذاء والكساء والغطاء والسكن الآمن خلال فصل الشتاء والذي كثيرًا ما يكون مصدر خطر للفئات الأكثر احتياجًا نظراً لبرودة الطقس وهطول الأمطار والتي تصل حد السيول في بعض المناطق ولذلك تقوم المؤسسة بمواجهة برد الشتاء بالخدمات المتعددة التي تقدمها للأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل الأعباء التي تواجههم.

الأسر الأولى بالرعاية محافظات الجمهورية المواد الغذائية المواد الغذائي بمؤسسة مصر الخير توزيع مساعدات خلال فصل الشتاء حلايب وشلاتين

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