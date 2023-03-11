السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: حزب التجمع اتهم قوى سياسية بمحاولة «لى ذراع» النظام

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه من بين الألغاز التي نشهدها بالوقت الحالي لغز "الحوار الوطني"، خاصة أننا قاربنا على مرور عام على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق الحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف خلال حلقة الليلة من برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس قال في كلمته إننا ندخل مرحلة جديدة ونحتاج للحوار الوطني، وأن الجميع مدعو للمشاركة فيه ما عدا من تلوثت يده بالدماء، أو لا يعترف بالدولة وشرعية 30 يونيو.

اتهام حزب التجمع لقوى سياسية بتعطيل الحوار

وأكد "الباز"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتمعوا وشكلوا لجانًا ومحاور والناس تعمل منذ فترة، متسائلًا: "متى يبدأ الحوار؟"، مؤكدًا أن حزب التجمع أخرج بيانًا وقال إن هناك قوى سياسية تعطل الحوار الوطني وتحاول "لي ذراع" النظام.

وأكد أن تيار الإصلاح الحر أصدر بيانًا هو الآخر اليوم، واتهم "الحركة المدنية" بأنها هي من تعطل الحوار الوطني، وأنها تطالب بطلبات معقولة وأخرى غير معقولة، وأنهم لن يكملوا إذا لم يُستجب لطلباتهم.

محمد الباز الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب التجمع تعطيل الحوار تيار الإصلاح الحر الحركة المدنية تعطل الحوار الوطني

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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