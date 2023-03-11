السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة فتاة من ترعة الإبراهيمية فى المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشلت اليوم السبت قوات الإنقاذ النهري جثة فتاة من داخل ترعة الإبراهيمية، أمام عزبة الحينة في مركز سمالوط شمال المنيا، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "د.س" 22 عاما، مقيمة بعزبة الحينة في مركز سمالوط من المجرى المائي لترعة الإبراهيمية، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

انتشال جثة فتاة المجري المائي لترعة الإبراهيمية عزبة الحينة بمركز سمالوط قوات الأنقاذ النهري بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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