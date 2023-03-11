انتشال جثة فتاة من ترعة الإبراهيمية فى المنيا

انتشلت اليوم السبت قوات الإنقاذ النهري جثة فتاة من داخل ترعة الإبراهيمية، أمام عزبة الحينة في مركز سمالوط شمال المنيا، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "د.س" 22 عاما، مقيمة بعزبة الحينة في مركز سمالوط من المجرى المائي لترعة الإبراهيمية، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.