وزير الأوقاف: الوسطية منهج حياة والزهد الحقيقي لا يعني الانعزال

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه حول موضوع: “أيديولوجيا السلوك الصوفي بين النظرية والتطبيق في مواجهة التطرف”، اليوم السبت 11 مارس 2023م بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك، للباحثة مروة رجب أحمد السيد غزال، في إطار الاهتمام بقضايا التجديد التي تسهم في بناء دولة قوية وطنية، وتفعيل دور البحث العلمي الجاد بما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من: الأستاذة الدكتورة زينب عفيفي شاكر أستاذ الفلسفة والعلوم الإنسانية وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة المنوفية (مشرفًا)، والأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان إبراهيم أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الآداب بجامعة العريش (مشرفًا)، والأستاذ الدكتور، عبد الراضي محمد عبد المحسن أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية دار العلوم الأسبق جامعة القاهرة (مناقشًا).

وأكد مختار جمعة، في كلمته، أن الوسطية يجب أن تكون منهج حياة في جميع جوانب حياتنا، وأن الزهد الحقيقي لا يعني الانعزال عن الحياة ، وأن الزهد قد يرتبط خطأ في أذهان البعض بجوانب شكلية لا علاقة لها بحقيقته، وقد يتوهم بعض الناس خطأ أن الزهد رديف الفقر أو حتى الفقر المدقع، فالزاهد في تصور البعض شخص بالضرورة قليل المال، وربما قليل الحيلة، وربما رث الثياب أو مخرقها، صوته لا يكاد يبين، ويده لا تكاد تلامس مصافحها، ثم تطور الأمر إلى سلبية أشد بهجر العمل، وربما ترك الدراسة العلمية أو عدم الاكتراث بها، والخروج من الدنيا بالكلية إلى عالم أقرب ما يكون إلى الخيالات الخاطئة منه إلى دنيا الواقع، في تعطيل مقيت وغريب وعجيب وشاذ للأسباب مع أن ذلك كله شيء والزهد شيء آخر.

وأوضح وزير الأوقاف، أن أهل العلم قالوا: "ليس الزاهد من لا مال عنده ، إنما الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون , وسئل الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى) : أيكون الرجل زاهدًا وعنده ألف دينار ؟ قال : نعم , إذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت , ولذا كان من دعاء الصالحين : اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا , وعن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) أن ناسًا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) قالوا: يَا رَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ , يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي , وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ , وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ , قَالَ : أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ به , إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً , وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله : أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْر" (متفق عليه) ، فلما سابقهم الأغنياء في التسبيح والتهليل والتكبير ، وكلموا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك قال لهم (صلى الله عليه وسلم): "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم".

وتابع: "ولا شك أن النظرة الخاطئة للزهد جرَّت إلى السلبية والاتكالية والبطالة والكسل والتواكل والتخلف عن ركب الأمم , مع أن ديننا هو دين العمل والإنتاج والإتقان والأخذ بالأسباب، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَانا“ (مسند أحمد)، فهي تغدو وتروح ضربًا في الأرض وأخذًا بالأسباب”.

وخلال المناقشة أشادت الدكتورة زينب عفيفي شاكر بجهود وزير الأوقاف في محاربة الفكر المتطرف، واصفة معاليه بأنه حارب الفكر المتطرف ولم يخش في الله لومة لائم.

كما أشاد الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤكدًا أنه يقود معركة لتصحيح الفهم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة التطرف والإرهاب، ولا يبالي بما يواجه في سبيل تحقيق النصر في تلك المعركة، ومستمر فيها بكل قوة مستخدمًا كل الأسلحة التي تحقق النجاح في تلك المعركة لاستعادة الوعي.

وفي ختام المناقشة تم منح الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.



