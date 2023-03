قائمة الأفلام والفنانين المرشحين لجوائز الأوسكار 2023

ينطلق فجر يوم الإثنين المقبل حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95 والذي سيقام على خشبة مسرح دولبى بولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويحظى حفل توزيع جوائز الأوسكار على اهتمام الملايين من الجمهور في جمهورية مصر العربية وجميع الدول العربية وبلدان العالم أجمع.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار عن أسماء الأفلام والنجوم المرشحين للفوز بجائزة الأوسكار لعام 2023 في دورته الـ95.

و يرصد الدستور في السطور التالية قائمة الأفلام والفنانين المرشحين لجوائز الأوسكار هذا العام 2023:

جائزة أفضل فيلم

فيلم Everywhere All at Once - كل شيء في كل مكان في وقت واحد

حصد فيلم “Everywhere All at Once - كل شيء في كل مكان في وقت واحد” على أعلى عدد ترشيح لجائزة الأوسكار حيث حصل على 11 ترشيحا في كل من فئة: :أفضل فيلم، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مونتاج، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل موسيقى تصويرية".

فيلم The Banshees of Inisherin و فيلم All Quiet on the Western Front - كل شئ هادئ على الضفة الغربية

وحصل كل من الفيلم الأيرلندي “The Banshees of Inisherin” والفيلم الألماني الطويل "All Quiet on the Western Front - كل شئ هادئ على الضفة الغربية" على 9 ترشيحات

فيلم Elvis

حصل فيلم فيلم السيرة الذاتية Elvis والذي تدور احداثه حول المطرب الأمريكي إلفيس بريسلي على 8 ترشيحات جوائز.

فيلم The Fabelmans

حصل فيلم الدراما الأمريكي The Fabelmans على 7 ترشيحات جوائز.

فيلم Top Gun: Maverick - وفيلم Tár

وحصل فيلم الدراما والإثارة الأمريكي Top Gun: Maverick على 6 ترشيحات، فيما حصل فيلم الدراما النفسي الأمريكي Tár على نفس عدد الترشيحات.

فيلم Black Panther: Wakanda Forever - النمر الأسود “واكاندا للأبد”

وحصل فيلم الأبطال الخارقة الأمريكي Black Panther: Wakanda Forever - النمر الأسود “واكاندا للأبد” على 5 ترشيحات.

فيلم Avatar: The Way of Water

وحصل فيلم الخيال العلمي الأمريكي Avatar: The Way of Water على عدد 4 ترشيحات جوائز فقط.

فيلم Babylon وفيلم Triangle of Sadness وفيلم The Batman وفيلم The Whale

وتساوي كل من فيلم الدراما التاريخية Babylon وفيلم الكوميديا السوداء Triangle of Sadness - مثلث الحزن وفيلم البطل الخارق The Batman وفيلم الدراما النفسية الأمريكي The Whale على 3 ترشيحات جوائز فقط.

فيلم Living وفيلم Women Talking

فيما تساوى كل من فيلم الدرما البريطاني Living وفيلم الدراما الأمريكي ‏Women Talking - حديث النساء على ترشيحين لكلا منهما.

ترشيحات فئات التمثيل والإخراج

جائزة أفضل مخرج

المخرج مارتن ماكدونا عن فيلم The Banshees of Inisherin.

المخرج دانيال كوان ودانيال شينرت عن فيلم Everything Everywhere All in One.

المخرج ستيفن سبيلبرج عن فيلم The Fabelmans.

المخرج تود فيلد عن فيلم Tár.

المخرج روبن أوستلند عن فيلم Triangle of Sadness.

جائزة أفضل ممثل

النجم أوستن بتلر عن فيلم Elvis.

النجم كولين فاريل عن فيلم The Banshees of Inisherin.

النجم برندان فريزر عن فيلم The Whale.

عن فيلم The Whale. النجم بول ميسكال عن فيلم After Sun.

النجم وبيل ناي عن فيلم Living.

جائزة أفضل ممثلة

النجمة كيت بلانشيت عن فيلم Tár.

النجمة أنّا دي أرماس عن فيلم Blonde.

النجمة أندريا ريسبورو عن فيلم To Leslie.

النجمة ميشيل ويليامز عن فيلم The Fabelmans.

النجمة ميشيل يو عن فيلم Everything Everywhere All in One.