مع اقتراب حفل الأوسكار.. ترشيحات أفلام متوقع أن تحصد جوائز هذا العام

حفل الأوسكار هو الحدث التلفزيوني الكبير الذي يتطلع إليه العالم كل عام، حيث تقام الدورة 95 لجوائز الأوسكار في 12 مارس حيث يتم تكريم العديد من المواهب البارزة في صناعة السينما، ومع ذلك قبل ضبط توزيع الجوائز والخطابات العاطفية تأكد من مشاهدة هذه الأفلام التي نالت العديد من الترشيحات للحصول على آرائك حول الفائزين قبل العرض.

كل شيء في كل مكان دفعة واحدة (11 ترشيحًا)

هذا الفيلم سيجعل أحلامك الموازية تتحقق، تتعمق الشخصيات في عوالم مختلفة وتتعلم عنها وعن نفسها، منذ صدوره الجميع يقع في حب هذا الفيلم ومن المتوقع أن يكون الفيلم الحاصل على أكبر عدد من جوائز الأوسكار هذا العام.



كل شىء هادىء على الضفة الغربية ٩ ترشيحات

عندما اندلعت حرب في ألمانيا عام 1914، انضم بول بومر وزملاؤه على الفور إلى الجيش لخدمة وطنهم حتى يصطدموا بواقع ساحات القتال، على الرغم من أن الفيلم أثار غضب شعب ألمانيا وأثار الجدل فقد حقق نجاحًا مزدهرًا وترشيحات مختلفة لجوائز الأوسكار.

الفيس (8 ترشيحات)



يعرف الكثير منا الأسطوري إلفيس بريسلي ويعشق موسيقاه وشخصيته، ومع ذلك لا يدرك الجميع الصعوبات التي واجهها ولا سيما على يد مديره الكولونيل توم باركر، الأداء الاستثنائي لأوستن بتلر في دور إلفيس واقعي ويشيد بإرثه، مما يجعل هذا الفيلم يستحق المشاهدة.

The Fabelmans (7 ترشيحات)

يعيدك المخرج الهائل ستيفن سبيلبرج إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية تستند هذه الدراما القادمة إلى قصة حقيقية عن طفولة سبيلبرج وكيف أصبح أحد أفضل المخرجين في هوليوود.

تار (6 ترشيحات)

جعلت كيت بلانشيت الجميع يتحدثون عن أدائها الرائع عن أدائها ليديا تار في هذا الفيلم، يحكي العمل الدرامي الموسيقي قصة أم تكافح، كان تار أيضًا منافسًا شرسًا في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

توب جن

بعد أكثر من 30 عامًا عاد Top Gun مع تكملة رائعة حطمت الأرقام القياسية في شباك التذاكر الأمريكي، حيث حققت أرباحًا تزيد عن 1.4 مليار دولار أمريكي، بشكل قياسي قام الممثل المخضرم توم كروز بأداء أعمال مثيرة خطيرة لتقديم أداء مذهل.