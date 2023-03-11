السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة ضبط التردد وتنزيل القناة على جهاز الريسيفر

صورة
صورة

طريقة ضبط التردد وتنزيل القناة على جهاز الريسيفر .. يبحث الجمهور ومستخدمو السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع البحث على جوجل، لضبط التردد الجديد لقناة أون دراما مع حلول شهر رمضان ٢٠٢٣، لمشاهدة المسلسلات التي ستعرض على القناة ذاتها.

ويستعرض الدستور طريقة ضبط التردد وتنزيل القناة على جهاز الريسيفر، وتحديث وضبط تردد قناة أون دراما الجديد EGYBEST، في سياق السطور التالية.

طريقة ضبط التردد وتنزيل القناة على جهاز الريسيفر


اختر خيارات أو Options.
قم باختيار تثبيت أو Installation.
اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
الآن اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
قم بكتابة التردد الجديد.
اضغط بحث ثم بعد تنزيل القناة اضغط تثبيت ok.
انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

تردد قناة dmc drama لمتابعة مسلسلات رمضان 2023

تحديث وضبط تردد قناة أون دراما الجديد EGYBEST

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد: 11861.
الاستقطاب: رأسي.
معامل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم بث قناة “أون دراما” من خلال قمر النايل سات مجانًا دون حاجة إلى دفع رسوم اشتراك كما أن إشارتها تتميز بأنها قوية ولا تتعرض إلى التقطع أو التشويش.


المسلسلات التي ستعرض علي قناة أون 

1- مسلسل الكبير أوى 7 : يخوض الفنان أحمد مكي السابق الرمضاني هذا الموسم من خلال استكمال مغامراته في المزريطة من خلال شخصية الكبير وجوني وحزلقوم في أحداث الجزء السابع.

2 - مسلسل الكتيبة 101 : تتناول قصة المسلسل بطولات القوات المسلحة وجهاز الشرطة في التضحية من أجل الوطن.

3- مسلسل ضرب نار: يتشارك الثاني أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز الموسم الرمضاني المقبل من خلال قصة حب تجمع بين أحد أبناء الصعيد وبنت من شبرا.

4 - مسلسل سره الباتع : يضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن حيث تدور الأحداث في زمنين أحدهما أيام الحملة الفرنسية على مصر والثانية خلال العصر الحالي.

5 - مسلسل جميلة : تجسد الفنانة ريهام حجاج شخصية فتاة تتخرج من كلية الحقوق وتعمل وكيل نيابة في محاولة منها لنصرة الحق وتوجه عدة صراعات خلال الأحداث.

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تردد قناة أون دراما على نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2023 

اون ٢٠٢٣ التواصل الإجتماعى فيسبوك التردد 11861 التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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