البريميرليج.. توتنهام يتقدم على نوتنجهام.. وبرايتون يتعادل مع ليدز

تقدم توتنهام على نظيره نوتنجهام فوريست بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

هدفي الشوط أحرزهما هاري كين في الدقائق 19 و35 من رأسية وركلة جزاء.

وفي نفس التوقيت، يتقدم إيفرتون على نظيره برينتفورد بهدف نظيف أحرزه داويت مكنيل بالدقيقة الأولى.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من برايتون ألبيون وليدز يونايتد حيث تقدم ماك أليستر لبرايتون في الدقيقة 33 وتعادل بامفورد بالدقيقة 40 لليدز يونايتد.

وخسر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، أمام مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بورنموث بنفس النتيجة.

ليفربول بدأ خطورته مبكرًا في الدقيقة 4 بتسديدة من محمد صلاح، من خارج منطقة الجزاء جاءت في يد حارس بورنموث نيتو.

وسدد فيرجيل فان دايك رأسية في الدقيقة 5، أنقذها ليرما لاعب بورنموث من على خط مرمى حارسه.

وفي الدقيقة 9 انفرد أوتارا بمرمى أليسون بيكر وراوغه، لكنه سدد كرة في الشباك الخارجية.

وسدد داروين نونيز كرة في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة حارس بورنموث.

وسجل كودي جاكبو هدفا لليفربول في الدقيقة 13 لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وبالدقيقة 29 تمكن بورنموث من تسجيل هدف الشوط الوحيد، بتسديدة من بيلينج داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أوتارا.

وسدد لاعبو ليفربول 5 كرات على المرمى من 9 محاولات خلال الشوط الأول، مقابل تسديدة على المرمى من 3 محاولات لفريق بورنموث.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق بورنموث.

ودخل فريق ليفربول الشوط الثاني من المباراة ضاغطًا على دفاعات بورنموث لتسجيل هدف التعادل، فيما اعتمد فريق بورنموث على الدفاع من أجل حرمان هجوم ليفربول من الوصول للمرمى.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد لمسة يد ضد مدافع فريق بورنموث، واحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو وسددها محمد صلاح على يمين الحارس وخرجت من الملعب.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي ليفربول خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل.

ورفع بورنموث رصيده للنقطة 24 في المركز الـ16، فيما توقف رصيد فريق ليفربول عند 42 نقطة في المركز الخامس.