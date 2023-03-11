الجنايات تعاقب قاتل شقيقه بالسجن المؤبد فى كفر الشيخ

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه اليوم السبت، حكما حضوريًا يقضي بمعاقبة فلاح بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم السبت برئاسة المستشار محمد حسين المر رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال فلاحًا 52 سنة ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه، لاتهامه عما أسند إليه بأن في يوم 4 يونيو 2022 قتل شقيقه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم المصمم عليه، وأعد لذلك الغرض أداة "منقرة، و فأس صغيرة"، وتوجه إلى مكان تواجده متربصًا له، وما إن شاهده انهال عليه ضربًا بأن وجه له ضربة واحدة استقرت برأسه، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله، كما أحرز أداة "منقرة فأس صغيرة" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص استخدمها المتهم في جريمته.