السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 3 سنوات لتاجر المخدرات فى طهطا

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات في مركز طهطا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد الشناوى وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائه من المتعاطين بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الشابو المخدر وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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