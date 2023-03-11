تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطينى مع المبعوث الصينى الخاص إلى الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط السفير تشاي جيون، اليوم السبت، فى رام الله.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، خاصة في نابلس وحوارة وجنين وغيرها من المناطق.

وأطلع المالكي المبعوث الصيني على جرائم الاحتلال في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية الفاشية والعنصرية، التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مما يعكس غياب أي شريك إسرائيلي حقيقي للسلام، وانغلاق الأُفق السياسي.

وأكد المالكي أهمية إيجاد آليات عملية لفرص السلام في المنطقة أمام غياب الشريك الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين فلسطين والصين، لافتًا إلى أن العام الجاري يصادف مرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، داعًيا إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والمحافل الإقليمية والدولية، ورفعها إلى مستوى شراكة استراتيجية لأهمية هذا الأمر للجانبين.

وثمن المالكي موقف الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته في القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت في مدينة الرياض السعودية فى ديسمبر الماضي، لدعمه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوته لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

المبعوث الصيني: نرفض الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة

من جانبه، أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحماية حقوقه المشروعة، خاصة حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أكد رفض بلاده للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يقوض إقامة دولة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا، ورفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم القانوني والتاريخي في القدس الشرقية.

وشدد على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وعلى دعم بلاده لدولة فلسطين في المحافل الدولية كافة، مشيرًا إلى أن الصين ستواصل تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع التنموية لتطوير، وتحسين مستوى عيش الشعب الفلسطيني.