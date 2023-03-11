«هل هلاله».. طريقة عمل زينة رمضان بتكلفة بسيطة 2023

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، والذي يسبقه عدد من الطقوس المبهجة، والذي يستعد له المصريين من خلال عدة رموز، والتي منها شراء فانوس رمضان وتعليق الزينة احتفالا بقدوم شهر الصيام.

ويتساءل الكثير عن كيفية صناعة زينة رمضان بتكلفة بسيطة، حيث تصدر السؤال محركات البحث الاجتماعي، لذا نقدم في السطور التالية طريقة عمل زينة رمضان بتكلفة منخفضة.

طريقة عمل زينة رمضان فى المنزل بالورق

يهتم الكثيرون بالبحث عن أفكار مميزة لتجهيز ديكورات رمضان المبارك هذا العام في المنزل، والتي يمكن تحضيرها من الكرتون، حيث ازداد البحث عن هذه التصاميم وكيفية استخدامها، والتي تعد من أهم الخطوات على النحو التالي.

توفير كرتون أبيض مقوى

يرسم هلال رمضان وفانوس رمضان المعروف.

يتم قطع هذه الأشكال بالمقص بشكل متساوي وبحرفية.

يتم تحديد هذه الأشكال على ورق ملون بقلم تحديد أسود.

تقطيع هذه الأشكال ، جنبًا إلى جنب مع تعدادها إلى عدة قطع أخرى.

إحضار حبل طويل قوي ، ويتم ربط الأشكال به بالشمع، ثم يتم تعلقها في وسط غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو غرفة الضيوف.

طريقة أخرى لعمل زينة رمضان في المنزل:

نقوم بإحضار مجموعة من الورق البيض وباستخدام القلم نرسم أشكال مناسبة لشهر رمضان المبارك، سواء كانت نجوم أو فوانيس أو كواكب أو مسجد ومأذنة وبعدها نقوم باستخدام المقص لكي نحدد هذه الأشكال، ويجب الحرص عند القيام بذلك لكي لا نقص الرسمة التي حددناها مسبقا.

هذه الورقة البيضاء التي قمنا بقصها، هي بمثابة الدليل الذي نسير عليه، واستخدامه كنموذج نقوم بالاسترشاد به عن التطبيق على الورق الملون المقوى.

نقوم بوضع الورق الأبيض بعد تحديد الرسومات على الورق الملون، الذي سبق وقمنا بإعداده، ونعيد تجربة التحديد بالقلم الرصاص مرة أخرى، ونستخدم المقص مرة أخرى.

بعد تكرار الفوانيس والأشكال التي قمنا بإعدادها لعمل زينة البيت في رمضان، نكرر التجربة للعدد الذي نحن بحاجة إليه ويكفي البيت أو الحديقة، وبعد إتمام العدد نحضر حبل طويل ونقوم بلصق جميع الأشكال عليه، باستخدام اللاصق من الشمع أو أى مادة لاصقة مناسبة.