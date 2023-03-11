السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بمركز تحقيق النصوص ويوجه بزيادة إنتاجه وتنوعه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مدير مركز تحقيق النصوص بالجامعة، الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد رجب أبو سالم، الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية عضو المركز؛ لتعزيز دور المركز في خدمة التراث الإسلامي، وزيادة إنتاجه وتنوعه؛ ليشمل جميع العلوم والفنون للعام الحالي.

وأكد رئيس الجامعة دعم المركز وإمداده بكوادر جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف التخصصات؛ وذلك من خلال مخاطبة جميع عمداء الكليات لإرسال السير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس الذين سبق لهم العمل في مجال تحقيق التراث.

وثمن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، مبادرة فضيلة رئيس الجامعة لدعم المركز بالكوادر الجديدة التي تساعده في تأدية رسالته، وتولى جمع السير الذاتية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة، ووجه الدكتور إبراهيم الهدهد الشكر لفضيلة رئيس الجامعة؛ لدعمه المستمر للمركز، وإمداده بما يحتاج إليه؛ ليؤدي دوره المنشود على أكمل وجه.

وتقدم الدكتور أحمد أبو سالم بالشكر الجزيل لفضيلة رئيس الجامعة؛ لتفضله بالمراجعة والتقديم لأول أعمال المركز لهذا العام الذي سينشر قريبًا.

جامعة الأزهر مركز تحقيق النصوص التراث الإسلامي العلوم الفنون

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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