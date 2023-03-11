رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، اجتماعاتها اليوم السبت؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور شعبان طه إبراهيم، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور أحمد رفعت محمود، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس السابق، والدكتور عبدالفتاح بدر محمد، الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور مبروك كامل المنسى، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد سوسة حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.