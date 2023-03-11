السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان يزوران معرض مشغولات نادى المرأة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ووفد الأمم المتحدة مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية القومية للسكان، والذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وذلك بوحدة الرعاية الصحية بالبيارة بمدينة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان.

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وحرصت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسوان والوفد المرافق تفقد معرض للمشغولات اليدوية التابع للسيدات المنتفعات من تنظيم الأسرة والمترددات على الوحدة الصحية، حيث أنه يضم عددا من المشغولات التي يتم تصميمها من الخرز والخشب، وغيرها.

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من ناحيتها، قالت مديحة حنفي محمد، مسئولة نوادي المرأة التابعة للوحدة الصحية بكوم أمبو، إن المعرض التي تفقدته وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة، المعرض يشمل عرض المشغولات اليدوية التي ينفذها السيدات المترددات على وحدات تنظيم الأسرة.

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وأضافت أنه يتم التسويق للمشغولات خلال تنظيم هذه المعرض بالوحدات الصحية، وأنه يتم تنظيمها على مدار فترات بالوحدات الصحية المختلفة.

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وأوضحت أن خلال الزيارة عرض السيدات الألعاب المختلفة التى تعتبر وسائل للترفيه مميزة في نادي المرأة.

أسوان وزيرة التعاون الدولي محافظ أسوان وفد الأمم المتحدة الأمريكية مشروع القضية السكانية

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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