السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد شريف يتعادل للأهلى فى مرمى صن داونز بدورى أبطال إفريقيا

محمد شريف لاعب الأهلي
محمد شريف لاعب الأهلي

تمكن فريق نادي الأهلي من التعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد شريف، هدف التعادل للقلعة الحمراء، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

وكان التشيلي مارسيلو اليندي،  قد أحرز هدف التقدم مبكرًا لصن داونز، في الدقيقة الرابعة.

وكان رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، قد أعلن تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه الأهلي.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: جرانت كيكانا، خوليسو موداو، موثوبو مافالا، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، مارسيلو إليندي

خط الوسط الهجومي: كاسيوس مايلولا، نيو ماييما، ثيمبا زواني

خط الهجوم: بيتر شالولايل

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه صن داونز.

وجاء تشكيل الأهلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد قندوسي 

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

ويحتل صن داونز المركز الثاني، في المجموعة، برصيد 7 نقاط، خلف الهلال السوداني، المتصدر برصيد 9 نقاط بينما يأتي الأهلي، في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل القطن الكاميروني، الترتيب دون رصيد من النقاط.

الاهلى ماميلودي صن داونز صن داونز دورى ابطال افريقيا محمد شريف مارسيلو اليندي الهلال السوداني

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وائل لطفي

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