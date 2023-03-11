السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صن داونز يسجل مبكرًا فى شباك الأهلى بدورى أبطال إفريقيا

صن داونز
صن داونز

تقدم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بالهدف الأول في مرمى الأهلي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) ببريتوريا، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل التشيلي مارسيلو اليندي، هدف التقدم مبكرًا لصن داونز، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.

وكان رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، قد أعلن عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه الأهلي.

وجاء تشكيل صن داونز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: جرانت كيكانا، خوليسو موداو، موثوبو مافالا، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، مارسيلو إليندي

خط الوسط الهجومي: كاسيوس مايلولا، نيو ماييما، ثيمبا زواني

خط الهجوم: بيتر شالولايل

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه صن داونز.

وجاء تشكيل الأهلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد قندوسي 

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

ويحتل صن داونز المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف الهلال السوداني المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل القطن الكاميروني الترتيب دون رصيد من النقاط.

ماميلودي صن داونز الاهلى دورى ابطال افريقيا صن داونز مارسيلو اليندي الهلال السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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