السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

9 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوى

جريدة الدستور

استقبل مستشفى الفيوم الجامعي، اليوم السبت، 9 أشخاص مُصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، بالفيوم.

وكان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربى.

وانتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وإصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مستشفي الفيوم الجامعي تستقبل 9 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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