أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم السبت 11-3-2023

يبحث الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم السبت 11 مارس 2023 ، على محرك البحث العالمي "جوجل"، وشهدت أسواق الصاغة رواجا كبيرا وإقبالًا من المصريين على شراء الحلي والذهب.

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم السبت

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم السبت 11 مارس 2023، في محلات الصاغة في مصر وفق بيانات شعبة المجوهرات والذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تشهد استقرارا نسبيا اليوم السبت بعد إغلاق البورصات العالمية ليسجل سعر عيار الذهب 21 نحو 1865 جنيه للجرام .

في حين سجلت أوقية الذهب نحو 1867 دولار، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وهناك نشاطا ملحوظا على شراء المعدن النفيس عالميا بغرض الإدخار والاستثمار.

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم السبت 11مارس 2023

وأشار رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن البيانات الأمريكية حول نجاح الاقتصاد الأمريكي في إضافة نحو 311 ألف وظيفة خلال شهر فبراير الماضي، والآراء المتفائلة حيال عدم تسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة الأمريكية أثرت ايجابيًا على أسعار الذهب عالميا، وهذا ما دفع إلى تحقيق مكاسب جيدة خلال الأسبوع الماضي، وينتظر عودة التداولات من جديد صباح الاثنين المقبل.

وجاءت أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم السبت 11 مارس 2023 كالاتي :

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 1600 جنيها للجرام .

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1865 جنيها للجرام .

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 2131 جنيها للجرام .

سعر الجنيه الذهب عيار 24 سجل نحو 14920 جنيها.

سعر اوقية الذهب عيار 24 سجلت نحو 1867 دولار.

اسعارالعقود الآجلة للذهب عالميا

شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 1.8% أو 32.60 دولار لتسجل 1867.20 دولار للأوقية عند التسوية ، وفي إجمالي تعاملات هذا الأسبوع، صعد العقد الأكثر نشاطًا من المعدن النفيس بنحو 0.7%.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة أضافت 311 ألف وظيفة في فبراير، حيث أبلغت عن رقم يفوق التوقعات مرة أخرى ولكن ليس بنفس القدر في يناير، فيما يمكن أن يكون بمثابة توقف مؤقت لمهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في خفض التضخم وسط العمالة والأجور القوية المستمرة.

ويأتي نمو الشهر الماضي لتقرير الوظائف غير الزراعية ضعيفًا بعض الشيء مقارنة بالإضافة الضخمة لـ 504 الف وظيفة في يناير، وكان الاقتصاديون قد توقعوا نموًا قدره 205 الف وظيفة في فبراير و185الف وظيفة في يناير في إشارة جيدة أخرى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ارتفع معدل البطالة إلى 3.6٪ الشهر الماضي من 3.4٪ في يناير.