وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال مبادرة «100 مليون شجرة»

تفقد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف تشجير وزراعة 100 مليون شجرة على جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية المختلفة، حيث تابع الوزير والمحافظ أعمال غرس بعض الأشجار على الطريق الدائري المار بصوامع سدس مركز ببا، ضمن أعمال المبادرة.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة "100 مليون شجرة" سيتم تنفيذها على مراحل وبدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدى عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كل المجالات.

وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم استلام نحو 60 ألف شجرة "زينة ومثمرة"من إجمالي حصة المحافظة التي تزيد عن 110 ألف شجرة من أنواع (أكاسيا سالجنا، كينو كاربس، كازورينا، تيفيتا، ليمون، برتقال، رومان)، مؤكدًا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها، مشيرًا إلى أن الأشجار التي تم توزيعها على الوحدات المحلية بواقع: 17 ألف و650 لمركز ومدينة بني سويف، و8400 بمركز ومدينة سمسطا، و5850 شجرة لمركز ومدينة الفشن، و7550 لمركز ببا، و8100 لاهناسيا، و6575 شجرة للواسطى، و5650 لناصر.

ونوه المحافظ عن توجيهاته بتكثيف التوعية بالحفاظ على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها،مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرًا للأفضل في قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.