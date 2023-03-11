تقارير: بى إن سبورتس تقترب من الحصول على حقوق بث الدورى السعودى

كشفت تقارير إعلامية عن أن شبكة بي إن سبورتس القطرية، باتت قريبة من الحصول على حقوق بث منافسات الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة المقبلة.

ونشر الصحفي القطري محمد الكعبي، والذي يعمل بشبكة قنوات «الكأس»، تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "ابتداء من الموسم المقبل.. الدوري السعودي على beIN".

ابتداء من الموسم المقبل.. الدوري السعودي على beIN 🔥 — محمد الكعبي (@Qatari) March 10, 2023

ومن المقرر أن تعلن الشبكة القطرية خلال الفترة المقبلة، عن نقل منافسات الدوري السعودي، بعد التوصل نهائيًا لاتفاق مع مسئولي رابطة الدوري.

وسبق لشبكة بي إن سبورتس، أن حصلت من قبل على حقوق بث الدوري السعودي في عام 2008، عندما كانت الشبكة تحمل اسم (الجزيرة الرياضية).

يذكر أن منافسات دوري روشن السعودي، ينقل حاليًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بداية من الموسم قبل الماضي.

وبات الدوري السعودي محط أنظار العالم بأكلمها، حيث تضم أنديته العديد من اللاعبين الرائعين، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر، والذي انضم لصفوف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويشهد الدوري السعودي، حاليًا، وجود الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد اللذين يلعبان مع فريق اتحاد جدة.