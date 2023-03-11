السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: بى إن سبورتس تقترب من الحصول على حقوق بث الدورى السعودى

دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن أن شبكة بي إن سبورتس القطرية، باتت قريبة من الحصول على حقوق بث منافسات الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة المقبلة.

ونشر الصحفي القطري محمد الكعبي، والذي يعمل بشبكة قنوات «الكأس»، تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "ابتداء من الموسم المقبل.. الدوري السعودي على beIN".

ومن المقرر أن تعلن الشبكة القطرية خلال الفترة المقبلة، عن نقل منافسات الدوري السعودي، بعد التوصل نهائيًا لاتفاق مع مسئولي رابطة الدوري.

وسبق لشبكة بي إن سبورتس، أن حصلت من قبل على حقوق بث الدوري السعودي في عام 2008، عندما كانت الشبكة تحمل اسم (الجزيرة الرياضية).

يذكر أن منافسات دوري روشن السعودي، ينقل حاليًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بداية من الموسم قبل الماضي.

وبات الدوري السعودي محط أنظار العالم بأكلمها، حيث تضم أنديته العديد من اللاعبين الرائعين، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر، والذي انضم لصفوف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويشهد الدوري السعودي، حاليًا، وجود الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد اللذين يلعبان مع فريق اتحاد جدة.

بي إن سبورتس الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي قنوات ssc السعودية كريستيانو رونالدو احمد حجازى طارق حامد

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سلامًا على الشهداء

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