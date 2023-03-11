مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان ينتهى من تصوير «جعفر العمدة»

انتهى الفنان محمد رمضان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد «جعفر العمدة» المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل على شبكة قنوات "دي إم سي"، ومنصة "واتش إت" بشكل حصري.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وحرص المنتج محمد السعدي على التواجد في احتفالية انتهاء التصوير وسط بهجة كبيرة من قبل العاملين والمشاركين في المسلسل، حيث أصبح أول مسلسل ينتهي طاقمه بالكامل من التصوير قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين كاملين.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى شعبي حول جعفر العمدة (محمد رمضان)، وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويدخلان في صراع بينهما، حتى يتزوجها في النهاية وتكون زوجته الرابعة، حسب ما أعلن (رمضان) عبر حسابه على "فيسبوك".

وتستكمل قصة المسلسل الرمضاني لمحمد رمضان في 2023، أنه يعاني من أحزان عدم عودة ابنه المختطف منذ 20 عامًا، وبهذا يكون مسلسله "العمدة" من أهم الأعمال في قائمة مسلسلات رمضان 2023 والذي يعود به للتعاون مع المخرج محمد سامي.

وأطلقت شركة ميديا هب البرومو الرسمي لمسلسل جعفر العمدة والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

يظهر محمد رمضان في مسلسله الجديد لهذا العام بشخصية جعفر العمدة، رجل الأعمال الذي يعيش في حي السيدة زينب ومتزوج من 3 سيدات.