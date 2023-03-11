«حدث ليلًا».. القبض على 5 سيدات فى «تعذيب طفلة الوراق» وإحباط مخطط لصوص المواد البترولية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، ترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

داخل «كيس أسود».. تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفل بالنزهة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن بالقاهرة، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بمنطقة النزهة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسود اللون.

وبالفحص تبين وجود الحبل السري، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

القبض على 5 سيدات بتهمة تعذيب «طفلة الوراق»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 5 سيدات متهمات بالاعتداء على طفلة وتعذيبها خلال مقطع فيديو مصور، عبر وضع ملح وليمون بمناطق حساسة بجسدها في منطقة بشتيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

رصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو يظهر خلاله بعض السيدات يعتدين على طفلة ويضعن ملحًا وليمونًا في مناطق حساسة من جسدها وسط صراخ الطفلة.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهن وأنهن 5 سيدات مقيمات بمنطقة بشتيل دائرة قسم شرطة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور، رئيس وحدة مباحث الوراق من استهدافن وضبطهن.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إحباط مخطط لصوص المواد البترولية لغسل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول.

وتمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهما ذلك النشاط، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ«تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية»، معاملات مالية.

وأودع المتهمون بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

إصابة شخص باختناق إثر حريق نشب داخل مطعم فى إمبابة

أصيب شخص بحالة اختناق في حريق التهم مطعم مأكولات بحرية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع طلعت حرب بنطاق قسم شرطة إمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء شريف بالتنسيق مع مأمور القسم ومسئولي الحي.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بمطعم مأكولات بحرية أسفل عقار مكون من 6 طوابق بالشارع، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي أسفر عن حالة اختناق.