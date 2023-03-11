عقد الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح اجتماعاً مع أعضاء فريق شباب يدير شباب بمطروح YlY.

وكيل الشباب والرياضة بمطروح يجتمع بفريق yly استعداداً للأولمبياد الرياضى

يهدف الاجتماع للاستعداد لاستضافة محافظة مطروح للنسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي ٢٠٢٣، وأيضاً لمشاركة من يرغب منهم فى الألعاب الرياضية التى ستبدأ فور الانتهاء من التسجيل، بحضور اميرة منير وكيل المديرية للشباب، و اسلام السيد مدير ادارة البرلمان والتعليم المدنى.

وكيل الشباب والرياضة بمطروح يجتمع بفريق yly استعداداً للأولمبياد الرياضى

يقام هذا الكرنفال الرياضى الكبير للمحافظات الحدودية للمرة الرابعة على التوالي، ومن المقرر استضافة محافظة مطروح فاعليات هذه النسخة، التى تنفذها الادارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، والدكتور أحمد حسان مدير عام الادارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى.

وكيل الشباب والرياضة بمطروح يجتمع بفريق yly استعداداً للأولمبياد الرياضى

وتقام البطولة تحت إشراف الدكتورة نجلاء البلشى وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد أنور مدير ادارة الرياضة ، واللجنة المنظمة للبطولة، وبمشاركة جميع الادارات الفرعية بالمديرية.

وكيل الشباب والرياضة بمطروح يجتمع بفريق yly استعداداً للأولمبياد الرياضى

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفى إطار استعدادات مديرية الشباب والرياضة بمطروح لأولمبياد المحافظات الحدودية ٢٠٢٣، والتى ستسضيفه محافظة مطروح هذه النسخة، وبدء اجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين.