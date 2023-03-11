السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بأغنية لـ شيرين.. أمانى سمير تُبكى تحكيم الدوم وتصعد للنهائى (فيديو)

أماني سمير
أماني سمير

أبكت المتسابقة أماني سمير، لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج الدوم، بعد أن تألقت في غناء "كده" للمطربة شيرين عبدالوهاب.

 

وقالت أماني، إن الأغنية مثلت أكبر تحدي لها في البرنامج، ولم تكن تقدر على سماعها لأنها تذكرها بوفاة أفراد عائلتها، وقالت: "مكنتش أقدر أسمعها، اتحطت لي أغنيها كان حمل ثقيل عليا".

وقبل البدء بالغناء، أهدت أماني، الأغنية لروح والدها ووالدتها وشقيقها، قائلة: "بعيدا عن حبي الشديد للأغنية، كل مرة بأسمعها بببقى عايزة أهديها لروح بابا وماما وأخويا".

 

وتقول كلمات الأغنية التي تكاد تعبر عن حالة أماني نفسها "كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا، كده هتمشي وتسبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص مش هأشوفك تاني".

 

أثنى الفنان حميد الشاعري، على أداء، أماني، قائلًا: "إحساس عالي أوي، غنتيها وأنت أكثر واحدة حستيها فينا"، بينما غالبت الفنانة أنوشكا دموعها، وهي تقول "صدقيني هم حاسين بيكي". 

 

أغنية "كده" كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، وغناء شيرين عبدالوهاب.

 

أماني سمير، واحدة من 4 متسابقين اختارتهم لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج الدوم في موسمه الثاني، بالإضافة للمتسابقين مصطفى ذكري، أماني سمير، منعم يوسف، تمارا عماد.

 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

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