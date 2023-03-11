«تحكيم الدوم» يشيد بأداء مشارك خارج المسابقة

قدم خالد حليم، خارج المنافسة، أغنية "ومتى أشوفك" على مسرح "الدوم" اليوم.

"الدوم"

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" والمتمثلة في أنوشكا، أمير طعيمة، حميد الشاعري، عن إعجابهم الشديد بهذا الصوت الجديد.

قال أمير طعيمة:" أنا ما سمعتش أحلى من صوتك في منطقة الراحل محمد رشدي والعزبي، إحنا تشرفنا بوجودك في الدوم".

وعلق حميد الشاعري:" مخارج الألفاظ عندك ماشاء الله، برافوا يا خالد".

وقال خالد حليم، " أنا مبسوط جداً بالتواجد على مسرح الدوم، وحقيقي سعيد باللي بيحصل في مصر مع المواهب".

مواهب الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعاً وتنوعاً في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.