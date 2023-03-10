السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاقة جديدة للشراكة الفرنسية البريطانية.. ماكرون وسوناك يؤكدان: «قمة طموح جديد»

ماكرون وسوناك
ماكرون وسوناك

دشن كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني  وريشي سوناك، اليوم الجمعة، انطلاقة جديدة في العلاقة "الفرنسية - البريطانية" مع التوصل إلى اتفاق حول مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية الشائكة بعد خلافات استمرت لسنوات.

وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي، على هامش أول قمة فرنسية بريطانية منذ 2018، إنها "قمة طموح جديد"، وهو ما أكده رئيس الوزراء البريطاني.

وطوى ماكرون وسوناك بذلك صفحة توترات شابت العلاقات مع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وباريس على خلفية سوء فهم متكرر بين جانبي المانش.

وعطلت الكثير من الأزمات لـ5 سنوات، تقليد مؤتمرات القمة السنوية بين البلدين، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتشار جائحة كورونا والخلافات الحادة بشأن التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد تم تجاوز معظمها لاسيما أن ريشي سوناك أبرم للتو اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية بعد مواجهة استمرت لأشهر.

وفي تأكيد لهذه الانطلاقة الجديدة، أبرم البلدان اتفاقا جديدا بعد ذلك المبرم في الخريف للجم الهجرة غير النظامية انطلاقا من فرنسا مع زيادة التمويل البريطاني لدعم الجهود الفرنسية في هذا المجال.
وجاء في بيان صادر عن لندن "في السنوات الثلاث المقبلة ستبلغ مساهمة المملكة المتحدة 141 مليون يورو في 2023-2024، و191 مليون يورو في 2024-2025 و209 ملايين يورو في 2025-2026".

وقال سوناك: "نعلن عن مركز احتجاز جديد في شمال فرنسا ومركز قيادة جديد يجمع للمرة مرة فرقنا.. و500 عنصر إضافيين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية".

وأضاف أن الإجراءات ستستكمل بمزيد من الطائرات المسيرة وتقنيات مراقبة أخرى "لزيادة معدل اعتراض" مراكب المهاجرين.

إيمانويل ماكرون ماكرون ريشي سوناك سوناك مكافحة الهجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

«احذروا التقلبات».. «الأرصاد» تكشف مفاجآت طقس الـ6 أيام المقبلة

وكر للخارجين عن القانون.. إزالة عقار القبارى بالإسكندرية حرصًا على سلامة الأهالى والمارة

فوانيس رمضان تزين شوارع الغربية.. والتجار يقدمون عروضًا لشهر الخير

مصرع شاب سقط من الطابق التاسع بمنطقة عرب المعادى

الشرطة الألمانية: اعتقال المشتبه به فى احتجاز رهائن داخل صيدلية

تمارا عماد: «الدوم» هدية من ربنا بعد معاناتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب