الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط 5 أشخاص بالمكسيك على خلفية خطف وقتل أمريكيين

المكسيك
المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الجمعة، توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في خطف أربعة أمريكيين قبل أسبوع وقتل اثنين منهم في ماتاموروس بشمال شرق البلاد.

وقال مصدر من النيابة العامة لوكالة فرانس برس، إن الموقوفين الخمسة أعضاء في كارتل "كلان ديل غولفو" الذي سلمهم الخميس في أحد شوارع ماتاموروس قائلا إنهم نفذوا عملية الخطف من دون إذن من قادتهم داخل هذه المنظمة الإجرامية.

في وقت سابق، قال المدعي العام لولاية تاماوليباس إيرفينغ باريوس عبر تويتر إنه "نفذ مذكرة توقيف في حق خمسة أشخاص على صلة بأحداث 3 مارس في ماتاموروس على خلفية جريمتي الخطف والقتل العمد".
وذكرت وسائل إعلام محلية الخميس، من دون تأكيد رسمي، أن "كلان ديل غولفو" أصدر رسالة اعتذار عن الخطف وجريمتي القتل وسلم الجناة المزعومين للسلطات.
كان الأميركيون الأربعة قد عبروا الحدود في شاحنة صغيرة بيضاء مسجلة في ولاية كارولينا الشمالية قبل أن يتم استهدافهم بالرصاص ثم خطفهم في بلدة ماتاموروس الحدودية. وأثارت السلطات المكسيكية فرضية حدوث "سوء تفاهم".
ومن بين الأمريكيين الأربعة المختطفين، قتل اثنان وعثر على اثنين فيما بعد أحدهما مصابا بطلقات نارية والآخر سالما في ضواحي ماتاموروس. كذلك قُتل أحد المارة المكسيكيين في تبادل لإطلاق النار.
وقالت السلطات إن جثتي الأمريكيين أعيدتا إلى الولايات المتحدة الخميس.

السلطات المكسيكية أميركيين ماتاموروس فرانس برس المنظمة الإجرامية

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