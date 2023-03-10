«مياه القليوبية» تطلق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انطلاق فعاليات الأسبوع المائى تحت شعار “كل نقطة بتفرق” تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الفترة من ١٠ : ١٦ مارس الجارى، بالتنسيق مع الجهات المشاركة(محافظة القليوبية- مديرية الأوقاف - الكنيسة الارثوذكسية - مديرية الصحة - البيئة- المنطقة الازهرية-مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - الهيئة العامة لقصور الثقافة - المجلس القومى للمرأة - مكتبة مصر العامة - مديرية التضامن الاجتماعى - نقابة المهندسين - كلية الطب ببنها).

وتشمل الفعاليات عددا من الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس والمعاهد الازهرية ودروس وعظات بالمساجد والكنائس وندوات بمركز الشباب وقصور الثقافة، وتنفيذ ورش السباكة الخفيفة للسيدات بالمصالح الحكومية والمدارس، فضلا عن عدداً من الأنشطة الترفيهية خلال الفعاليات.