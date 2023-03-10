الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أحمد الكاس لـ«الدستور»: حضور الرئيس السيسي نهائي «كابيتانو مصر» مفاجأة سارة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبدى أحمد الكاس، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، سعادته الشديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المباراة النهائية لبرنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر".

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المباراة النهائية التي أقيمت بين فريق حمادة إمام بقيادة طارق السيد، وفريق علي أبو جريشة بقيادة محمد اليماني.

وقال أحمد الكاس في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "حضور الرئيس السيسي للمباراة النهائية كانت مفاجأة سارة أسعدتنا جميعًا وهذا يؤكد على اهتمام الدولة بدعم المواهب ومستقبل الرياضة المصرية".

وأضاف: "أقدم الشكر للشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على هذا المشروع الذي كان هدفه الرئيسي هو اكتشاف المواهب في جميع محافظات البلاد".

وتابع: "هذا المشروع نجح في اكتشاف عدد كبير من المواهب الصغيرة التي كانت تبحث عن فرصة لتحقيق حلمها وكان يمنعها الجانب المادي نظرًا للأسعار الكبيرة للتقديم في الأكاديميات والأندية".

وواصل: "نحن أزلنا هذه الصعاب، والدولة أكدت على رغبتها في مساعدة الأطفال على تحقيق أحلامهم وهذا سيعود بالنفع في النهاية على المنتخبات المصرية في المستقبل".

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