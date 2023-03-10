الخارجية العراقية: نرحب بما تم التوصل إليه في اتفاق السعودية وإيران ⁧‫

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بما تم التوصل إليه في اتفاق السعودية وإيران. ⁧‫

وأضافت الخارجية العراقية وفق قناة العربية الإخبارية، عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيدخل المنطقة بحقبة جديدة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن الاتفاق بين السعودية وإيران ينعقد عليه أمل بأن تساهم تلك الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ورد في شبكة «سكاي نيوز العربية».

وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية على عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، والذي تم الإعلان عنه اليوم، الجمعة، ورحبت العديد من الدول بتلك الخطوة، مثل الإمارات وعمان والصين والولايات المتحدة.

ويشمل الاتفاق إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لدى البلدين وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، مؤكدًا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

واتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 17 أبريل عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 27 مايو عام 1998.

وقال مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، إن المباحثات مع طهران حظيت بدعم قيادات السعودية وإيران والصين، مؤكداً على سرور السعودية بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بعد مباحثات معمقة، حسبما ورد بقناة العربية نيوز.

وأكد مستشار الأمن الوطني السعودي أن النقاش مع إيران كان لأسباب الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها، وأضاف: اتفقنا على فتح صفحة جديدة مع إيران قائمة على المواثيق الدولية.



نص الاتفاق بين السعودية وإيران

وجاء في نص البيان: "استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما".

وتابع البيان: "التزامًا منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".