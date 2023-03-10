مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكتيبة 101» (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «سينرجي»، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل «الكتيبة 101»، الذي يخوض بطولته النجمان عمرو يوسف وآسر ياسين، والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

إعلان مسلسل الكتيبة 101

وتضمن الإعلان الرسمي لمسلسل «الكتيبة 101» عددا من المشاهد الملحمية لآسر ياسين وعمرو يوسف، أحد رجال الجيش المصري ضد العمليات الإرهابية والتجمعات التكفيرية بشمال سيناء.

تفاصيل شخصيات وأحداث مسلسل الكتيبة 101

ويجسد النجم آسر ياسين خلال أحداث مسلسل «الكتيبة 101» شخصية المقدم خالد دبور، الذي تصدى في يوم 23 أبريل عام 2016 لمجموعة من العناصر التكفيرية التي قامت بمهاجمة الكمائن التي كان قائدا لها، وبعد تصفية العناصر التكفيرية، قام بجولة لتمشيط المنطقة بحثاً عن أي من العناصر الهاربة، لتنفجر عبوة ناسفة وينال الشهادة.. فيما يجسد عمرو يوسف شخصية الرائد نور صلاح العزب، وهو أحد أبطال الصاعقة المصرية، والضابط بالكتيبة، الذى يخوض العديد من المعارك ضد الإرهاب.

كما يقدم الفنان الشاب يوسف عثمان، خلال العمل، دور «الشهيد ملازم أول محمد أحمد عبده»، ابن محافظة الإسكندرية، الذى ولد بمنطقة جناكليس، واستشهد فى يوم 1 يوليو 2015 بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء.

«الكتيبة 101» هو مسلسل وطني تدور أحداثه عن وقائع حقيقية ستتمثل بالدور البطولي للكتيبة "101" من أجل التصدي للتنظيمات التكفيرية والتجمعات الإرهابية بشمال سيناء، وستبدأ قصة المسلسل بيوم 28 يناير 2018، وذلك خلال هجوم التكفيريين على العديد من المواقع العسكرية بمدينة العريش، وتصدى القوات إلى الهجوم الذي نفذه أربعة أشخاص مسلحين على مقر الكتيبة 101.

أبطال وصناع مسلسل الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل «الكتيبة 101» عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، وآسر ياسين، منهم: «فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر»، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح، ويتكون من 30 حلقة.

قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101

ويتساءل الآلاف من متابعي وعشاق الدراما المصرية عن القنوات التي ستقوم بعرض مسلسل «الكتيبة 101» في موسم رمضان 2023، وينشر «الدستور»، في السطور التالية، كل القنوات التي سوف تعرض المسلسل، وقد جاءت كالتالي: