«التعاون الخليجي» يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

أعلن مجلس التعاون الخليجي، عن ترحيبه باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، وفقاً لما أوردته قناة العربية نيوز.

وقال مجلس التعاون الخليجي: نأمل بأن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني بتعزيز الأمن والسلام.

وقد توالت ردود الأفعال العربية والدولية على عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران اليوم الجمعة.

وجاء في نص البيان: "استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما".

وتابع البيان: "التزامًا منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021/2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

وأعربت الثلاث دول عن حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وصدر البيان عن كل من: على شمخاني ممثلًا لإيران، ومساعد بن محمد العيبان ممثلًا عن السعودية، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووانج يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير المكتب للجنة الشئون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.